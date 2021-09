Wirtschaftsminister Altmaier mit Notarzt in Klinik gebracht

Peter Altmaier (CDU), Bundesminister für Wirtschaft und Energie. Altmaier ist nach Informationen der dpa mit einem Notarzt in ein Berliner Krankenhaus gebracht worden.

Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) befindet sich laut Medienberichten im Krankenhaus.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ist am Montagabend nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur mit einem Notarzt in ein Berliner Krankenhaus gebracht worden. Er ist aktuell in ärztlicher Behandlung, wie die dpa erfuhr. Al