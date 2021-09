Nach Einlieferung in Klinik: Altmaier gibt Entwarnung

Peter Altmaier (CDU), Bundesminister für Wirtschaft und Energie. Altmaier ist nach Informationen der dpa mit einem Notarzt in ein Berliner Krankenhaus gebracht worden.

Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. „Mir geht es wieder sehr gut“, schreibt der Wirtschaftsminister, nachdem er am Vorabend in ein Krankenhaus aufgenommen wurde. Altmaier spricht von einer Vorsichtsmaßnahme.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat nach einer Einlieferung in ein Berliner Krankenhaus Entwarnung gegeben.„Mir geht es wieder sehr gut“, schrieb Altmaier in einem Tweet am Dienstagmorgen: „Nach einem arbeitsreichen Tag war m