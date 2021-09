Friedrich Merz (CDU) während der Vorstellung des "Zukunftsteams" am Freitag.

Christoph Soeder / dpa

Berlin. Mit einem achtköpfigen Team um den früheren Fraktionschef Friedrich Merz (CDU) geht Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) in den Wahlkampf-Endspurt. Ein TV-Interview mit dem 65-jährigen Merz schlägt in den sozialen Netzwerken seit Sonntag Wellen.

Der Ausschnitt eines Interviews mit Friedrich Merz (CDU) aus der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" am Sonntag sorgt am Folgetag in den sozialen Netzwerken für Diskussionen. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete der CDU war zuvor am vergangenen