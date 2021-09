An Schulen sollen bundesweit einheitliche Corona-Regeln gelten

Für die Schulen werden einheitliche Corona-Regeln gefordert.

dpa/Bernd Weißbrod

Berlin. Wie umgehen mit Schülern, in deren Klassen Corona-Fälle aufgetreten sind? Gesundheitsminister Jens Spahn will einen bundesweiten Flickenteppich an Regeln vermeiden.

Die Gesundheitsminister der Länder wollen am Montag über Quarantäne-Maßnahmen im Fall von Corona-Infektionen an Schulen sprechen. Dabei solle es um "möglichst einheitliche Regeln" gehen, sagte der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferen