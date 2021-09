Westaustralien will sich bis 2022 abschotten

„Don't Lose Hope“ (Verliere nicht die Hoffnung) mahnt ein Schild in der westaustralischen Metropole Perth.

Richard Wainwright/AAP/dpa

Perth. Trotz strikter Lockdown-Regeln werden in Australien immer wieder Corona-Ausbrüche registriert. Ein Teil des Landes will in der Pandemie-Bekämpfung nun seinen eigenen Weg gehen.

Der australische Bundesstaat Westaustralien mit der Metropole Perth wird voraussichtlich erst im kommenden Jahr wieder seine wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Grenzen zum Rest des Landes öffnen.Erst wenn 80 bis 90 Prozent der Bevölker