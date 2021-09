Bundeskanzlerin Angela Merkel mit ihrem außenpolitischen Berater Jan Hecker.

imago images/Jens Schicke

Peking/Berlin. Jan Hecker war seit kurzem deutscher Botschafter in China und ein enger Vertrauter von Kanzlerin Angela Merkel.

Kurz nach dem Antritt seines Postens in Peking ist der neue deutsche Botschafter in China, Jan Hecker, überraschend gestorben. Das teilte das Auswärtige Amt in Berlin am Montagmorgen mit. Der 54-Jährige war vor der Übernahme des wichtigen d