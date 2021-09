Jan Hecker, damals Außenpolitischer Berater von Bundeskanzlerin Merkel, im Kanzleramt. Der deutsche Botschafter in China ist tot.

Michael Kappeler/dpa

Peking/Berlin. Vor knapp zwei Wochen trat Angela Merkels früherer außenpolitischer Berater Jan Hecker seinen Botschafterposten in Peking an. Er sollte für Kontinuität im Verhältnis zu China sorgen. Nun ist er tot.

Kurz nach dem Antritt seines Postens in Peking ist der neue deutsche Botschafter in China, Jan Hecker, überraschend gestorben. Das teilte das Auswärtige Amt in Berlin am Montagmorgen mit. Der 54-Jährige war vor der Übernahme des wichtigen d