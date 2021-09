Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Kanzlerkandidat Armin Laschet besuchten die Flutgebiete in NRW, unter anderem trafen sie in Schalksmühle im Sauerland Kollegen zweier im Hochwasser-Einsatz gestorbener Feuerwehrleute.

dpa/Thilo Schmuelgen

Hagen. Am Freitag war Angela Merkel noch im Ahrtal, am Sonntag führte sie der Weg einmal mehr in die Flutgebiete von NRW. Immer an ihrer Seite: der von ihrer Partei als ihr Nachfolger vorgesehene Armin Laschet.

Drei Wochen vor der Bundestagswahl hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ihr Vertrauen in den Unions-Kanzlerkandidaten Armin Laschet bekräftigt. "Armin Laschet führt dieses größte Bundesland der Bundesrepublik Deutschland sehr erfolgreich", sag