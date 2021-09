Bundespolizei entdeckt elf Migranten in einem Güterzug

Unter den Flüchtlingen waren auch drei Minderjährige und ein Baby.

-/Bundespolizeiinspektion Rosenheim | Pressestelle/dpa

Rosenheim. Die Polizei bemerkte eine aufgeschlitzte Plane an dem Güterzug. Bei der anschließenden Überprüfung fanden die Beamten elf Migranten in einem transportierten Auflieger aus Italien.

Die Bundespolizei hat in einem Güterzug in Oberbayern elf Migranten entdeckt. Unter den Flüchtlingen, türkische und palästinensische Staatsbürger, seien drei Minderjährige und ein Baby gewesen, teilte die Bundespolizei Rosenheim am Sonntaga