Polen plant Einstieg in Atomkraft

Die Bauruine von Polens einzigem Atomkraftwerk.

Doris Heimann/dpa

Kartoszyno. Neue Atomkraftwerke in der Nähe der Ostsee sollen Polen beim Ausstieg aus der Kohle helfen. Die Pläne werden in Deutschland mit Unbehagen verfolgt. Denn ein Unfall in einem polnischen AKW könnte auch für die Nachbarländer schwere Folgen haben.

Ein Schild am braunen Eisentor warnt: „Baugelände. Betreten verboten.“ Doch auf dem Zufahrtsweg dahinter wuchert längst ein Wald aus hohen Kiefern - gebaut wird hier schon lange nicht mehr. In Zarnowiec, nur wenige Kilometer von der Ostseek