Sabiullah Mudschahid, Sprecher der Taliban, auf seiner ersten Pressekonferenz in Kabul.

dpa/Rahmat Gul

Kabul. Die militant-islamistischen Taliban fordern von Deutschland nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan offizielle diplomatische Beziehungen und finanzielle Hilfen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Unionskanzlerkandidat Armin Laschet haben sich für die Aufnahme von Verhandlungen mit den Taliban in Afghanistan ausgesprochen. "Was die Taliban anbelangt, ist es so, dass wir natürlich mit ihnen rede