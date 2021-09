Nur noch halb so viel EU-Studenten an britischen Unis

Das Kings College an der Uni Cambridge ist blau beleuchtet.

Joe Giddens/PA Wire/dpa

Kents Hill. Höhere Studiengebühren, Visakosten und bürokratischer Aufwand: Wegen des Brexits ist es für EU-Bürger schwieriger geworden, in Großbritannien zu studieren. Aktuelle Zahlen geben ein drastisches Bild.

Der Brexit ist an den britischen Universitäten angekommen. Zum Start des akademischen Jahres in diesem Herbst beginnen nur 800 Deutsche ihr Studium im Vereinigten Königreich, wie aus Zahlen der zentralen Vergabestelle UCAS (Universities &am