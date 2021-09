Afghanistan in Afrika? Bundeswehreinsatz in Mali im Fokus

Deutsche Soldaten stehen am Flughafen in Gao und sichern ein Transportflugzeug.

Arne Immanuel Bänsch/dpa

Berlin/Johannesburg. Vermeintliche Gewissheiten sind beim Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan krachend gescheitert. Auf die nächste Bundesregierung kommt eine sicherheitspolitische Kursbestimmung zu.

Das Scheitern des Militäreinsatzes in Afghanistan hat in Berlin eine Diskussion über das Engagement der Bundeswehr in Afrika ausgelöst. Stolpern deutsche Soldaten in der Sahelzone in Richtung Treibsand, ohne dass unter Führung von EU und UN