Ein Fußgänger geht in Bulgarien an Wahlplakaten vorbei. In dem EU-Land dürfte schon bald die nächste Parlamentswahl anstehen.

Visar Kryeziu/AP/dpa

Sofia. In Bulgarien ist die nächste Partei an der Regierungsbildung gescheitert. Die Parlamentswahl ist noch keine drei Monate her - doch die Wähler müssen wohl schon bald wieder an die Urne.

Die Regierungskrise in Bulgarien findet trotz der vorgezogenen Parlamentswahl vom 11. Juli kein Ende: Die Sozialisten (BSP) verzichteten am Donnerstag als drittstärkste Partei mangels Mehrheit auf die Bildung einer Regierung - sie verfügen