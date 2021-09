Abiy Ahmed, Premierminister von Äthiopien. Der humanitäre Koordinator der UN in dem Land wirft der Regierung eine Blockade von Tigray vor.

Mulugeta Ayene/AP/dpa

Nairobi. Der Konflikt zwischen den Rebellen in der nördlichen Region Tigray und der Zentralregierung Äthiopiens sorgt für immer mehr Leid. Nun gibt es neue Vorwürfe gegen die Regierenden in Addis Abeba.

Der humanitäre Koordinator der Vereinten Nationen in Äthiopien hat der Regierung vorgeworfen, Hilfe in der nördlichen Krisenregion Tigray zu blockieren.Die Regierung in Addis Abeba verhindere durch bürokratische Auflagen, dass ausreichend H