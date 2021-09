Steinmeier in Bratislava mit militärischen Ehren begrüßt

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lobte seine Kollegin Caputova unter anderem wegen ihres proeuropäischen Kurses.

Bernd von Jutrczenka/dpa

Bratislava. Bundespräsident Steinmeier besucht die Slowakei. Er schätzt seine Kollegin Caputova - unter anderem wegen ihres proeuropäischen Kurses und wegen ihres Einsatzes gegen die Korruption.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist zu einem Kurzbesuch in der Slowakei eingetroffen. Zum Auftakt wurde er am Donnerstag in der Hauptstadt Bratislava von Präsidentin Zuzana Caputova mit militärischen Ehren begrüßt. Anschließend stan