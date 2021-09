Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Bundesverteidigungsministerin, hier bei der wöchentlichen Kabinettssitzung.

Tobias Schwarz/AFP/POOL/dpa

Kranj/Kabul. Befreit sich die EU nach Afghanistan ein Stück weit aus der Abhängigkeit von den USA? Zumindest ein Teil der Mitgliedstaaten scheint entschlossen. Deutschland wirbt für „Koalitionen von Willigen“.

Die militärische Abhängigkeit von den USA beim Evakuierungseinsatz in Afghanistan befeuert in der EU die Diskussion über den Aufbau einer schnell einsatzfähigen Eingreiftruppe. Bei einem Verteidigungsministertreffen in Slowenien warben am D