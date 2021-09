Eine dunkle Abgaswolke steigt aus dem Schornstein eines Fährschiffs bei der Ausfahrt aus dem Seehafen.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Lissabon/Kopenhagen. Der Schiffsverkehr in Europa verursacht rund ein Fünftel der weltweiten Treibhausgasemissionen auf See. Einem Bericht zufolge steht für die ökologische Erneuerung ein entscheidendes Jahrzehnt an.

Nicht nur der Verkehr auf den Straßen ist eine große Belastung für die Umwelt, auch der Schiffsverkehr verursacht Treibhausgase, die die Erderwärmung vorantreiben. Wie groß die Umweltauswirkungen des Seeverkehrs in Europa tatsächlich sind,