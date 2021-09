„Es war an der Zeit": Biden verteidigt Abzug aus Afghanistan

US-Präsident Joe Biden verteidigte den Entschluss zum Abzug aus Afghanistan.

imago images/MediaPunch

Kabul. Nach der Ankündigung von US-Präsident Biden, alle Truppen aus Afghanistan abzuziehen, versank das Land im Chaos. Nun ist der Militäreinsatz beendet – und Biden steht unbeirrt zu seinem Entschluss.

Nach dem Ende des internationalen Militäreinsatzes in Afghanistan hat US-Präsident Joe Biden seine umstrittene Abzugsentscheidung vehement verteidigt. „Es war an der Zeit, diesen Krieg zu beenden“, sagte Biden am Dienstag im Weißen Haus.&nb