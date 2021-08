Die EU will keine Zusagen zur Aufnahme von Menschen aus Afghanistan machen.

Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Bruxelles. Nach der Machtübernahme der Taliban dürften viele Afghanen versuchen, das Land zu verlassen. Die EU will Flüchtlingen helfen - aber keine konkrete Zusage zur Aufnahme von Menschenn aus Afghanistan machen.

Die EU will vorerst keine konkreten Zusagen zur Aufnahme von Menschen aus Afghanistan machen. „Anreize zur illegalen Migration sollten vermieden werden“, heißt es in einer am Dienstag bei einem Sondertreffen der Innenminister verabschiedete