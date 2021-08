Söder: Völlig neue Corona-Regeln in Bayern ab Donnerstag

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, kommt zur ersten Sitzung des bayerischen Kabinetts nach der Sommerpause.

Peter Kneffel/dpa

München. Für die Menschen in Bayern ändert sich im Hinblick auf die Corona-Maßnahmen am Donnerstag Einiges. Es geht um die Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen und die Sperrstunde in der Gastronomie.

In Bayern gelten von Donnerstag (2. September) an neue Anti-Corona-Regeln: Die FFP2-Maskenpflicht, die allgemeinen Kontaktbeschränkungen, aber auch die Sperrstunde in der Gastronomie sowie die Kundenbegrenzungen im Handel entfallen. Zudem h