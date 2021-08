USA beenden Einsatz in Afghanistan nach 20 Jahren

Ein Fallschirmjäger des US-Militärs unterstüzt die Sicherheitsmaßnahmen am Hamid Karzai International Airport. Die USA haben den Militäreinsatz in Afghanistan nach fast 20 Jahren beendet.

Master Sgt. Alexander Burnett/U.S. Army/AP/dpa

Washington. Laut US-Militär ist der Afghanistan-Einsatz abgeschlossen.

Mit dem Abzug ihrer letzten Soldaten vom Flughafen Kabul haben die USA den Militäreinsatz in Afghanistan nach fast 20 Jahren beendet. Das sagte US-General Kenneth McKenzie, der das US-Zentralkommando Centcom führt, am Montag in einer Videos