Kommt die 3G-Regel auch in Zügen?

imago images/IPA Photo

Berlin. Kanzlerin Angela Merkel hält die 3G-Regel in Zügen für eine "mögliche und sinnvolle Maßnahme". Einige Ministerien sind da anderer Meinung.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hält eine 3G-Regel zum Schutz vor Corona-Ansteckungen in Fernzügen trotz Bedenken aus Ministerien weiter für eine "mögliche und sinnvolle Maßnahme". Das sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Ber