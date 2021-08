Mit Teststrategie startet die Schule in vielen Bundesländern. Was passiert, wenn ein Test positiv ausfällt, regelt jedes Land etwas anders.

Berlin. Die Sommerferien enden in nun auch in Niedersachsen. Quarantäneregeln sollen eine Durchseuchung der Schulklassen verhindern. Was gilt wo?

In Niedersachsen sowie weiteren Bundesländern startet in den kommenden Tagen das Schuljahr 2021/2022 in Präsenz. Tests und Maskenpflicht sollen die Schüler vor Ansteckungen im Klassenzimmer schützen. Quarantäneregeln sollen die Ausbrüche ei