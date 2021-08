Eben noch wetterte er gegen die "Schwuchtelbinde", jetzt liest er Gauland die Leviten: Uwe Junge ist aus der AfD ausgetreten.

imago-images/Torsten Silz

Berlin. "Völlig überschätzter Höcke", "viel zu rechter Rand", "blökender Stammtischprolet": Mit einem Facebook-Wutausbruch verabschiedet sich Uwe Junge aus der AfD. Tino Chrupalla kontert auf Twitter.

Mit Kritik am Ehrenvorsitzenden Alexander Gauland verabschiedet sich der ehemalige Fraktionschef der AfD im rheinland-pfälzischen Landtag, Uwe Junge, aus der Partei. Auf seiner Facebook-Seite gab er am Sonntag seinen Austritt aus der AfD be