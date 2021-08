Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD).

Taschkent/Duschanbe. Es ist vielleicht die wichtigste Reise von Heiko Maas als Außenminister. Fünf Länder besucht er, die für die Krisenbewältigung in Afghanistan wichtig sind. Es geht um das Schicksal Tausender - und die eigene politische Zukunft.

Von der größten Evakuierungsmission in der Geschichte der Bundeswehr ist nichts mehr übrig, als Außenminister Heiko Maas in der Nacht zu Montag in Taschkent landet.Elf Tage stand auf dem Flughafen der usbekischen Hauptstadt der zentrale Pfe