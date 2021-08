Erstklässler warten auf ihre Einschulung.

picture alliance / dpa

Berlin/Stuttgart. Bund und Länder sind sich einig, dass das Ganztagsangebot an den Grundschulen in Deutschland ausgebaut werden soll. Nur über die Finanzierung gab es Streit. Nun soll eine Lösung her.

Bund und Länder wollen quasi in letzter Minute einen neuen Anlauf nehmen, um den Finanzstreit um die Ganztagsbetreuung von Grundschülern noch vor der Bundestagswahl zu lösen.Am kommenden Freitag soll eine informelle Arbeitsgruppe einen mögl