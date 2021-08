IS greift Flughafen in Kabul mit Raketen an

Ein durch den Raketenangriff zerstörtes Auto in Kabul.

Khwaja Tawfiq Sediqi/AP/dpa

Kabul. Die IS-Terrormiliz hat wieder versucht, die vom Flughafen der afghanischen Hauptstadt abziehenden US-Truppen anzugreifen. Der Abzug der Soldaten soll am morgigen Dienstag beendet sein.

Der Abzug der US-Truppen aus Afghanistan geht unter extrem gefährlichen Bedingungen in die Endphase. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) griff am Montag erneut den Flughafen Kabul an.Nach Berichten des US-Senders CNN wurden am Morgen (Or