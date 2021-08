US-Militär greift mit Drohne in Kabul an

Personen betrachten ein ausgebranntes Fahrzeug in Kabul, das bei einem amerikanischen Drohnenangriff ins Visier genommen wurde.

Khwaja Tawfiq Sediqi/AP/dpa

Kabul. „Extrem gefährlich“: So beschreibt US-Präsident Biden die Lage in Kabul wenige Tage vor dem vollständigen Abzug der amerikanischen Truppen. Das US-Militär greift dort nun direkt aus der Luft an.

Zeitgleich zum laufenden Abzug der US-Truppen aus der afghanischen Hauptstadt Kabul spitzt sich dort jetzt auch der Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zu.Das US-Militär griff am Sonntag nach eigenen Angaben mit einer Drohne