Zum Start des neuen TV-Senders von "Bild" trat Kanzlerkandidat Armin Laschet bei der "Kanzler-Nacht" an und sagte damals "Bild ist jetzt Glotze". Mit diesem Zitat wirbt die "Bild" nun für den eigenen TV-Sender.

Michael Kappeler/dpa

Berlin. Um seinen neuen TV-Sender zu bewerben, hat die "Bild" nun eine Anzeige mit CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet geschaltet. Das sorgt für viele Diskussionen und Kritik, doch kann Laschet überhaupt was dafür?

Eine ganzseitige Eigenwerbung für den neuen TV-Sender Bild mit einem Foto von Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat in den Sozialen Medien für Wirbel gesorgt. Die "Bild am Sonntag" veröffentlichte die Anzeige am Wochenende mit dem Zitat