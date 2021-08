150 Hunde und Katzen hat ein Ex-Soldat aus Kabul retten können – doch seine Mitarbeiter mussten zurückbleiben.

Barbara Walton/dpa

London. Zählen Menschenleben mehr als Tierleben? In England gibt es eine heftige Kontroverse um diese Frage. Der Grund ist ein ehemaliger britischer Soldat, der zwar 150 Tiere aus Kabul rette, aber seine Mitarbeiter zurückgelassen hat.

Ein Evakuierungsflug mit mehr als 150 Katzen und Hunden aus Afghanistan ist laut einem Medienbericht am Sonntag in Großbritannien angekommen. Wie die "Daily Mail" berichtete, landete das Charterflugzeug am Morgen am Londoner Flughafen Heath