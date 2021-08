Tausende Gegner der Corona-Politik protestieren in Berlin

Demonstration laufen auf der Karl-Marx-Allee in Richtung Alexanderplatz.

Christophe Gateau/dpa

Berlin. Verbote hielten sie nicht fern: Wenige Wochen vor der Wahl gab es wieder Protest in Berlin. Weil das Regierungsviertel abgeschirmt war, gingen die Demonstranten auf Zickzack-Kurs durch die Hauptstadt.

Mehrere Tausend Menschen haben am Wochenende trotz Verboten in Berlin gegen die deutsche Corona-Politik demonstriert. Sie liefen in mehreren Aufzügen durch die Stadt und lieferten sich dabei immer wieder ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Poli