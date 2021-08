Polizisten folgen nach dem Ende einer Kundgebung gegen die Corona-Politik der Regierung den Teilnehmern.

Paul Zinken/dpa

Berlin. Am 29. August vor einem Jahr durchbrachen Demonstrierende eine Absperrung am Reichstagsgebäude. Auch für heute erwartet die Polizei erneut Demonstrationen im Regierungsviertel.

Auch am Sonntag haben in Berlin trotz Verbote Demonstrationen gegen die deutsche Corona-Politik begonnen. Hunderte Menschen zogen nach Polizeiangaben in mehreren Gruppen durch die Innenstadt.Die Polizei nahm demnach einzelne Teilnehmer in G