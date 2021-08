Maas bietet Hilfe beim Wiederaufbau des Flughafens Kabul an

Bundesaußenminister Heiko Maas (l) im Gespräch mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu in Antalya.

Michael Fischer/dpa

Antalya. Mehr als 5000 Menschen hat die Bundeswehr aus Afghanistan herausgeholt. Mehr als 10.000 stehen noch auf der Ausreiseliste. Die Rettungsbemühungen gehen in eine neue Phase.

Deutschland bietet finanzielle und technische Hilfe beim Wiederaufbau des schwer beschädigten Flughafens in der afghanischen Hauptstadt Kabul nach dem Abzug der US-Streitkräfte an.Das sagte Außenminister Heiko Maas am Sonntag in der Türkei