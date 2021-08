Außenminister Heiko Maas (SPD) bricht zu einer Reise auf, um mit Ländern zu sprechen, die weiterhin Bedeutung für die Evakuierungen aus Afghanistan haben.

Annegret Hilse/Reuters-Pool/dpa

Berlin. Mehr als 5000 Menschen hat die Bundeswehr aus Afghanistan herausgeholt. Mehr als 10.000 stehen noch auf der Ausreiseliste. Die Rettungsbemühungen gehen in eine neue Phase.

Außenminister Heiko Maas bricht am Sonntag zu einer viertägigen Reise in fünf Länder auf, die alle eine wichtige Rolle bei den weiteren Bemühungen um die Ausreise Schutzsuchender aus Afghanistan spielen.Erste Station ist am Sonntag die Türk