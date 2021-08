Sirhan steht am Freitag vor seiner 16. Bewährungsanhörung nach über 50 Jahren im Gefängnis, weil er 1968 den US-Senator Robert F. Kennedy erschossen hat.

Uncredited/California Department of Corrections and Rehabilitation via AP/dpa

San Diego. Seit über 50 Jahren sitzt Sirhan Sirhan in Kalifornien im Gefängnis - für einen Aufsehen erregenden Mord. Selbst Söhne seines prominenten Opfers sind inzwischen dafür, ihn wieder auf freien Fuß zu setzen.

Nach mehr als fünf Jahrzehnten in Haft könnte der Mörder des US-Politikers Robert F. Kennedy bald aus dem Gefängnis entlassen werden. Ein Bewährungsausschuss in Kalifornien habe sich am Freitag für die Freilassung des 77-jährigen Palästinen