US-Militär greift IS-Ableger an – neuer Anschlag in Kabul befürchtet

Die Lage in der Kabuler Innenstadt ist weiter chaotisch und weitere Terroranschläge könnten noch folgen.

dpa/Khwaja Tawfiq Sediqi

Kabul/Washington. US-Präsident Biden lässt seinen Worten Taten folgen: Kurz nach dem Terroranschlag am Flughafen von Kabul drohte er der IS mit Rache - keine 48 Stunden später schlägt das US-Militär zu. Die Lage weiter extrem gefährlich.

Das US-Militär hat mit einem Vergeltungsangriff auf den tödlichen Terroranschlag in Kabul reagiert und einen örtlichen Ableger der Terrormiliz IS attackiert. Der unbemannte Luftschlag in der afghanischen Provinz Nangarhar habe "einem Planer