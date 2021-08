Ruhige Lage vor Demo-Tag in Berlin - Großeinsatz für Polizei

Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen laufen die Bismarckstraße entlang. Auch dieses Wochenende rechnet die Polizei wieder mit Protesten.

Fabian Sommer/dpa

Berlin. Erst Anfang des Monats zogen Gegner der Corona-Maßnahmen durch die Hauptstadt, obwohl viele Demos untersagt worden waren. Auch für dieses Wochenende hat sich die Polizei auf Versammlungen vorbereitet.

Die Polizei hat sich in Berlin trotz zahlreicher Demonstrationsverbote an diesem Wochenende auf Einsätze mit Gegnern der Corona-Politik eingestellt. Rund 2000 Kräfte stehen nach Polizeiangaben am Samstag bereit, darunter ist auch Unterstütz