Drama in Kabul ist auch ein Fanal für die EU-Sicherheitspolitik

US-Fallschirmjäger sichern den Flughafen in Kabul: Ohne den Schutz der US-Streitkräfte müssen die Europäer ihre dortigen Evakuierungsflüge einstellen.

--/Department of Defense/AP/dpa

Osnabrück. International Verantwortung zu übernehmen, gelingt Deutschland und der EU wenn überhaupt im Windschatten Washingtons und der Kampfkraft von US-Marines. Das ist ernüchternd.

Seit Jahren reden Politiker in Brüssel, Berlin und anderen europäischen Hauptstädten der militärischen Emanzipation von den USA das Wort. Doch wenn es noch eines Beleges bedurfte, dass es damit nicht weit her ist, so ist er mit dem Ende der