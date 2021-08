Katastrophen zeigen: Es muss ein Ruck durch Deutschland gehen

Katastrophenopfer in Altenahr in Rheinland-Pfalz, Altenahr: Weinend liegen sich die Brüder Gerd Gasper (l) und Bernd Gasper vor ihrem von der Flut zerstörten Elternhaus in den Armen.

Boris Roessler/dpa

Osnabrück. Schmerzlich erleben die Deutschen gegenwärtig, wo es hierzulande überall hakt und rumpelt. Der mangelhafte Katastrophenschutz ist nur ein Beispiel von vielen. Es muss ein Ruck durch Deutschland gehen. Ein Kommentar.

Mindestens 183 Tote, Schäden in Milliardenhöhe: Die schweren Unwetter in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen haben massive Schäden und sehr, sehr viel Leid und Trauer verursacht. Tief erschüttert ist auch das Vertrauen in Politik und V