Merkel sagt Israel-Reise wegen Lage in Afghanistan ab

Bundeskanzlerin Angela Merkel wollte am 28. August nach Israel reisen.

Markus Schreiber/Pool AP/dpa

Berlin/Tel Aviv. Die Kanzlerin wollte am Sonntag in Jerusalem den neuen israelischen Ministerpräsidenten Bennet treffen. Doch die dramatische Lage in Afghanistan hat sie zum Umdenken bewegt.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die für den 28. bis 30. August geplante Reise nach Israel wegen der dramatischen Entwicklung in Afghanistan abgesagt.Beide Seiten seien sich einig, dass der Besuch der Bundeskanzlerin zu einem späteren Zeit