Kirche in Polen fordert Politik zu Hilfe für Migranten auf

Sanitäter sprechen mit der Gruppe von Flüchtlingen an der polnisch-belarussischen Grenze.

Artur Reszko/PAP/dpa

Usnarz Gorny. An der EU-Außengrenze zu Belarus sitzen einige Flüchtlinge fest. Jetzt appelliert die katholische Kirche in Polen an die politische Führung.

Polens katholische Kirche hat an die Politiker des Landes appelliert, gemeinsam eine Lösung für den Umgang mit illegal einreisenden Migranten zu finden.Vertreter aller politischen Kräfte sollten sich von den Grundwerten der Gastfreundschaft