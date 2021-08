US-Botschaft warnt vor Gefahr am Flughafen von Kabul

Die US-Botschaft warnte, es gebe eine Gefahrenlage an den Toren des Flughafens Kabul.

Stfw Schueller/Bundeswehr/dpa

Kabul. Die deutsche Botschaft hatte bereits vor Schießereien und Terroranschlägen am Flughafen von Kabul gewarnt. Jetzt rät auch die US-Botschaft, den Flughafen zu meiden.

Die US-Botschaft in Kabul hat US-Bürgern aus Sicherheitsgründen davon abgeraten, zum Flughafen der afghanischen Hauptstadt zu kommen. Es gebe eine Gefahrenlage an den Toren des Flughafens, warnte die Botschaft in der Nacht zu Donnerstag.„US