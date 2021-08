Wer während seines Urlaubs in Quarantäne muss, bekommt die Tage nicht - wie im Krankheitsfall - zurück. Das entschied das Arbeitsgericht Neumünster.

imago-images/Cavan Images

Neumünster. Nachdem ein Arbeitnehmer vor dem Arbeitsgericht Neumünster geklagt hatte, entschieden die Juristen: Quarantäne ist keine Krankheit. Deshalb können Urlaubstage in Isolation nicht nachgeholt werden.

Wer in seinem Urlaub wegen eines Corona-Kontakts in Quarantäne muss und nicht selbst erkrankt ist, bekommt die Tage nicht gutgeschrieben. Diese Erfahrung musste jetzt ein Arbeitnehmer machen, der in dieser Angelegenheit vor dem Arbeitsgeric