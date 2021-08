Ein Video, in dem Armin Laschet ohne Maske auftritt, trägt dem Kanzlerkandidaten der Union Kritik ein.

imago-images/Jens Schicke

Aachen. In einer ARD-Doku war zu sehen, wie Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) erst nach Betreten eines Lokals die Maske aufsetzt. Auf Twitter schlägt das Video Wellen.

Ein Videoausschnitt, in dem NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) zunächst ohne Maske einen Laden in Aachen betritt, hat für Debatten auf Twitter gesorgt. Zu sehen ist, wie der Kanzlerkandidat der Union in seiner Heimatstadt ohne Mundsc