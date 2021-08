Rainer Dulger, Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA).

Wolfgang Kumm/dpa

Osnabrück. Länger arbeiten, abschlagsfreien vorzeitigen Renteneintritt abschaffen: Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger plädiert im Interview für tiefgreifende Reformen. Weitere Leistungsverbesserungen lehnt er strikt ab.

"In den Wahlprogrammen aller Parteien mangelt es an Klartext in der Sozialpolitik", so Dulger weiter. Er warnt zugleich. es sei ein "Irrglaube, dass ein Staat nur dann sozial ist, wenn er viel Geld ausgibt". Das Interview im Wort