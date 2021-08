Hunderte Palästinenser demonstrieren am Grenzzaun zu Israel

Protest an der Grenze zu Israel. Bei Konfrontationen zwischen Palästinensern und israelischen Soldaten wurden zahlreiche Menschen verletzt.

Mohammed Talatene/dpa

Gaza/Tel Aviv. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage kommt es am Grenzzaun zwischen Gaza und Israel zu Protesten. Am Wochenende waren zahlreiche Menschen verletzt worden. Ein Mann starb an Schussverletzungen.

Hunderte Palästinenser haben am Mittwoch am Gaza-Grenzzaun zu Israel gegen die israelische Blockade des Küstengebiets demonstriert. Zu dem Protest hatten die islamistische Palästinenserorganisation Hamas und weitere Gruppierungen im Gazastr