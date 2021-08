Schon seit mehreren Tagen gibt es am Gaza-Grenzzaun Zusammenstöße zwischen Palästinensern und der israelischen Armee.

Mohammed Talatene/dpa

Gaza/Tel Aviv. Seit mehreren Tagen kommt es zu Zusammenstößen am Grenzzaun zwischen Israel und dem Gazastreifen. Nun ist ein Palästinenser seinen Schussverletzungen erlegen.

Nach Konfrontationen mit israelischen Soldaten am Gaza-Grenzzaun am Wochenende ist ein 32 Jahre alter Palästinenser seinen schweren Schussverletzungen erlegen. Der Mann sei am Mittwoch gestorben, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza mi