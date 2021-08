Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beginnt heute einen dreitägigen Besuch in Tschechien.

Bernd von Jutrczenka/dpa

Berlin. Bundespräsident Steinmeier holt einen Besuch in Tschechien nach, der im vergangenen Jahr corona-bedingt ausgefallen ist. Vor der Abreise spricht er ein Thema an, das in Prag nicht so gern gehört wird.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Europäer zu einem solidarischen Vorgehen in der Flüchtlingsfrage aufgerufen.„Wir können nicht alle Menschen aufnehmen, die aus guten Gründen ein besseres Leben suchen. Aber wir müssen denen Zu