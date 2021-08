In Hamburg gilt ab Samstag eine 2G-Regelung

Der Hamburger Senat hat ein 2G-Optionsmodell beschlossen. Gastronomie, Clubs und Bars könnten damit ihre Kapazitäten nahezu vollständig nutzen.

imago-images/HANNO BODE

Hamburg. In Hamburg können Veranstalter in Zukunft entscheiden, ob sie nur noch Geimpfte und Genesene einlassen. In dem Fall wären sie weitgehend von den Corona-Einschränkungen befreit.

Gastronomie, Clubs, Kneipen und Kultureinrichtungen in Hamburg können ihre Kapazitäten von Samstag an nahezu wieder vollständig nutzen, sofern Ungeimpfte keinen Zutritt haben. Der rot-grüne Senat beschloss am Dienstag das sogenannte Zw